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В Киеве 800 километров ливневой канализации, большую часть которой не ремонтировали десятилетиями – Кличко

Пятница, 24 июля 2020, 13:35
 

В столице Украины 800 км коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"В столице 800 км коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями. Поэтому, там, где делают сегодня реконструкцию и капитальный ремонт дорог, обязательно меняют или прокладывают новую ливневую канализацию", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопросы СМИ.

Он отметил, что только за последние полтора года такие работы были проведены во время ремонта улиц: Магнитогорской, Газопроводной, Васильковской, Семьи Кульженко, Алматинской, Федорова, Чорнобильсько? и Туполева. Также были капитально отремонтированы три коллектора дождевой канализации.

"Сегодня продолжаются работы по реконструкции сети городской дождевой канализации на территории, прилегающей к Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Также сотрудники "Киевавтодора" постоянно осуществляют работы по очистке и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся на балансе коммунальной корпорации", - отметил Кличко.

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Кличко Киев

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