В Киеве 800 километров ливневой канализации, большую часть которой не ремонтировали десятилетиями – Кличко

В столице Украины 800 км коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом передает Интерфакс-Украина.



"В столице 800 км коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями. Поэтому, там, где делают сегодня реконструкцию и капитальный ремонт дорог, обязательно меняют или прокладывают новую ливневую канализацию", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопросы СМИ.



Он отметил, что только за последние полтора года такие работы были проведены во время ремонта улиц: Магнитогорской, Газопроводной, Васильковской, Семьи Кульженко, Алматинской, Федорова, Чорнобильсько? и Туполева. Также были капитально отремонтированы три коллектора дождевой канализации.



"Сегодня продолжаются работы по реконструкции сети городской дождевой канализации на территории, прилегающей к Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Также сотрудники "Киевавтодора" постоянно осуществляют работы по очистке и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся на балансе коммунальной корпорации", - отметил Кличко.