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Государственные ТЭЦ могут передать "Нафтогазу" из-за долгов

Пятница, 24 июля 2020, 10:53
 

Министерство энергетики хочет передать государственные теплоэлектроцентрали от Фонда госимущества к "Нафтогазу".

Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время селекторного совещания с представителями профильных ведомств.

Причиной этого является вопрос задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и как следствие, угроза неполучения номинации на газ.

"Министерство энергетики в ближайшее время будет инициировать совещание при участии Фонда госимущества, НАК "Нафтогаз Украины", Антимонопольного комитета для решения этой проблемы.

Мы проработаем все возможные варианты, в том числе и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ от Фонда госимущества к "Нафтогаз Украины", - подчеркнула Буславец.

Экономическая правда

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Нафтогаз ТЭЦ

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