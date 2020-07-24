Государственные ТЭЦ могут передать "Нафтогазу" из-за долгов
Министерство энергетики хочет передать государственные теплоэлектроцентрали от Фонда госимущества к "Нафтогазу".
Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время селекторного совещания с представителями профильных ведомств.
Причиной этого является вопрос задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и как следствие, угроза неполучения номинации на газ.
"Министерство энергетики в ближайшее время будет инициировать совещание при участии Фонда госимущества, НАК "Нафтогаз Украины", Антимонопольного комитета для решения этой проблемы.
Мы проработаем все возможные варианты, в том числе и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ от Фонда госимущества к "Нафтогаз Украины", - подчеркнула Буславец.
Экономическая правда
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