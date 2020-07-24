Зарплаты на "удаленке" выше на 25%: какую работу ищут студенты

В категории "Начало карьеры/студенты" зарплату дистанционным сотрудникам предлагали на 25% выше, чем офисным, - в среднем 12 500 грн в месяц, а вакансий было почти в 1,5 раза больше - 1010.

Об этом говорится в аналитике OLX Работа за июнь 2020.

Чаще всего на временную занятость ждут администраторов и офис-менеджеров, предлагают в среднем 15 000 грн и 10 000 грн соответственно.

Для молодежи предлагают в среднем 8250 грн в месяц при временном трудоустройстве. Подработку в виде раздачи листовок в июне стали искать почти в 6 раз активнее.

Также на каждое предложение с работы дома отзывались в среднем 20 человек, в то время как оффлайн - 18.

В мае разрыв был еще больше, ведь тогда одной "дистанционной" вакансию интересовались 19 человек, а "офисной" - всего 13.

Всего в июне работодатели разместили почти 2300 вакансий для людей в начале карьеры. Из них 16%, или более 360 выпало на предложения по временному трудоустройству.

Чаще всего в июне вводили в поиск "работу для школьников" - 4670 раз, что на 151% чаще, чем в мае. Не отстают и желающие найти "удаленную работу" и "работу дома" - позицию для себя они искали 4580 и 3100 раз соответственно.

Активно также ищут вакансии с ежедневной оплатой - это запрос на 4 месте с 3090 повторами. Закрывает топ-5 "раздача листовок" с 2310 нажатиями на "поиск" за июнь. При этом в мае такую подработку искали 410 раз. Это означает, что всего за месяц его популярность выросла на 46,6%, или почти в 6 раз.

Стабильно нужны работники в Instagram - им обещают заработок в размере 15000 грн, вакансий же - более 80. Активно ищут также промоутеров, предлагая в среднем 9000 грн в месяц. Выбрать предложение можно среди 70 вариантов. Топ-5 популярных позиций для студентов закрывают операторы - платить им готовы примерно 11500 грн, вакансий за июнь было почти 70.