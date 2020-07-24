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"Северный поток": "Газпром" перевел свою долю в проекте на международную "дочку" 

Пятница, 24 июля 2020, 09:22

Головная компания "Газпром" перевела долю (51%) в проектной компании газопровода "Северный поток" (Nord Stream AG) на ООО "Газпром международные проекты".

Об этом сообщила компания, передает Интерфакс.

"Доля в Nord Stream AG передана в ООО "Газпром международные проекты" в рамках работы по повышению эффективности управления активами "Газпрома", - прокомментировали журналистам в управлении информации ПАО "Газпром".

ООО "Газпром международные проекты" появилось в составе группы газового холдинга в марте. Ее генеральным директором назначен начальник департамента внешнеэкономической деятельности Дмитрий Хандога.

Раньше компания называлась "Газпром Русская" (по названию компрессорной станции "Русская" – отправной точки газопровода "Турецкий поток"). Она должна была стать оператором строительства газопровода "Турецкий поток", но его построила другая "дочка" – South Stream Transport B.V. (созданная под предшественник "Турецкого", "Южный поток" и владелец контрактов и разрешений). Еще раньше ООО называлось "Ковыктанефтегаз", оно досталось "Газпрому" в составе активов ОАО "РУСИА Петролеум".

Nord Stream – международный консорциум пяти крупных европейских энергетических компаний, созданный в 2005 году для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода, состоящего из двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. 



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Газпром газ

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