Киевсовет отменил уплату паевого взноса для летних площадок кафе и ресторанов

Киевсовет отменил уплате паевого взноса для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также - для бизнеса, который осуществляет деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, они будут платить символическую 1 гривну.

"Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов - до конца года", - написал Кличко.

А если предприниматели уже заплатили паевой взнос до вступления в силу решения Киевсовета - эти средства будут зачислены как уплата паевого взноса на следующий период (год).

"Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес - это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем" , - добавил мэр Киева.

Экономическая правда