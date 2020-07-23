Европарламент отклонил договоренность лидеров ЕС по бюджету на 7 лет
Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой выражена критическая позиция по договоренности Европейского Совета о семилетнем бюджете ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда".
После нескольких часов дебатов резолюцию поддержали 465 евродепутатов, 150 проголосовали против и 67 воздержались.
Евродепутаты недовольны сокращением финансируемых ЕС программ в долгосрочном бюджете блока, а также против слабой привязки выделения средств к соответствию стран нормам верховенства закона.
"Парламент сильно жалеет, что Европейский совет значительно ослабил усилия Комиссии и парламента по поддержке верховенства права, основных прав и демократии в рамках бюджета и плана восстановления", - говорится в резолюции.
Предложение о бюджете в 1,074 триллиона евро намного ниже того, что требовал парламент.
Евродепутаты в принципе приветствовали решение о создании фонда для помощи экономике ЕС, но их не устраивают "массовые сокращения" в бюджете в области здравоохранения, исследований и образовательных программ, защиты климата и диджитализации, а также во внешней и миграционной политике.
Депутаты Европарламента отклонили компромисс, достигнутый на саммите ЕС, "в его нынешней форме".
В резолюции подтверждается готовность парламента немедленно вступить в переговоры с Еврокомиссией и Советом для совершенствования соглашения и установить условия для согласия на его принятия.
Все отраслевое законодательство, необходимое для направления средств в фонд, зависит от межведомственных переговоров между ними.
Напомним, лидеры ЕС рано утром 21 июля достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.
О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник - на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.
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