Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus запустил 2 новых международных рейса из Украины: Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что впервые линия оператора связала Украину со странами Балтии, в которых недавно FlixBus открыл свои первые маршруты.

"Линия Киев-Вильнюс отправляется ежедневно из Киева в 19:20, делает остановку в аэропорту Вильнюса в 8:40 и прибывает в автовокзал Вильнюса в 9:05 утра.

С Вильнюса отправка в 21:30, после чего автобус заезжает в аэропорт Вильнюса, и прибывает в Киев в 11:50 следующего дня. Перевозчиком выступает литовская компания Ollex. Маршрут линии Киев - Чернигов - Вильнюс", - говорится в сообщении.

"В последние годы Литва стала популярным туристическим направлением для украинского. Согласно данным Департамента статистики Литовской Республики, в прошлом году в Литву приехало на 44% больше украинский, чем в 2018.

Это самый высокий прирост среди приезжих из всех стран. И хотя сегодня пандемия вносит свои ограничения, в долгосрочной перспективе рост туризма из Украины в Литву продолжится", - заявил директор FlixBus в Украине, Польше и стран Балтии Михал Леман.

"FlixBus запустил свою сеть в странах Балтии - Эстонии, Латвии и Литве - в начале июля. Сегодня компания предлагает ежедневные рейсы из Таллинна, Риги и Вильнюса в более 10 других балтийских городов", - напомнили в компании.

В то же время новый рейс Киев-Прага уезжает из Киева 4 раза в неделю в 17:00, в 7:30 утра прибывает в Краков, и в 16:30 в Прагу. Назад автобус отправляется 5 раз в неделю в 20:00 из Праги, с прибытием в Киев в 19:30 следующего дня.

Маршрут линии: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Катовице - Оломоуц - Брно - Прага.

"Автобусным партнером FlixBus на этой линии стал украинский перевозчик TransTempo", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы обоих новых линий сохранили брендирование компаний-перевозчиков, с зелеными наклейками на борту "In cooperation with FlixBus".

"Новые линии объединили три региона FlixBus в Восточной Европе - Украину, Польшу и страны Балтии. Пассажирам это открывает огромные возможности для путешествий с пересадками", - добавили в FlixBus.

Карта с доступными сейчас маршрутами по региону - по ссылке.

Экономическая правда