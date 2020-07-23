Текущий счет платежного баланса сведут с профицитом впервые за 5 лет - НБУ

НБУ существенно улучшил прогноз текущего счета на 2020 год - с нулевого дефицита (по старой методологии - дефицита 1,7% ВВП в апрельском прогнозе) до профицита на уровне 4,4% ВВП.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Формированию профицита текущего счета будет способствовать значительное сокращение импорта из-за падения спроса на товары долгосрочного назначения, закрытие границ для путешествий, а также низкие цены на энергоносители.

В то же время благодаря сохранению в мире стабильного спроса на продовольствие негативные последствия пандемии для экспорта ожидаются более слабыми, чем для импорта. Кроме этого, объем переводов от трудовых мигрантов в Украину будет выше, чем ожидалось", - сказал Шевченко.

В НБУ прогнозируют, что в последующие годы текущий счет снова будет дефицитным вследствие реализации отложенного потребительского и инвестиционного спроса, а также ожидаемого снижения транзита газа.

Экономическая правда