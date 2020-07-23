Курс валют на 23 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,88 - 27,90 гривни;
Евро - 32,28- 32,30 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 – 28,09 гривни. Евро покупают по 31,85 гривни, продают по 32,43 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,93 - 28,07 гривни, евро - 32,15- 32,39 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 июля на уровне 27,66 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,67 гривни (на 21 июля - 31,59 гривни).
Экономическая правда
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