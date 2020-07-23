Курс валют на 23 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,88 - 27,90 гривни;

Евро - 32,28- 32,30 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 – 28,09 гривни. Евро покупают по 31,85 гривни, продают по 32,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,93 - 28,07 гривни, евро - 32,15- 32,39 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 июля на уровне 27,66 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,67 гривни (на 21 июля - 31,59 гривни).

Экономическая правда