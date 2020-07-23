"Укрзализныця" изучает возможность покупки "электричек" и поездов у Швейцарии

"Укрзализныця" изучает возможность обновления пассажирского подвижного состава с привлечением иностранных производителей, в частности швейцарских компаний.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Во время встречи с представителями бизнеса и производителями подвижного состава Швейцарской Конфедерации обсуждалась возможность привлечения электропоездов и дизель-поездов и их технические характеристики с представителями компании Stadler.

"Поезда этого производителя положительно зарекомендовали себя на широкой колее. Поезда производства этой компании успешно используются белорусской железной дорогой для организации городской электрички и региональных перевозок.

Мы заинтересованы в сотрудничестве со Stadler, но пригородные перевозки являются для "Укрзализныци" сверхубыточными. Поэтому мы пытаемся прийти к европейской модели приобретения подвижного состава и предлагаем органам государственной власти рассмотреть финансирование за счет бюджетных средств", - сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По словам Юрика, поезда производства Stadler также могут быть задействованы в реализации проекта Kyiv City Express - городской электрички Киева.

Как отмечает ЦТС, еще в 2018 году в "Укрзализныце" заявляли, что компания ожидает предложения о возможном сотрудничестве в вопросе обновления пассажирского подвижного состава от Stadler.

В конце 2019 года в УЗ говорили, что в ближайшие три года в Украине немедленной замены требуют 77 электропоездов и 37 дизель-поездов.

Экономическая правда