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Китай запустил первую миссию на Марс

Четверг, 23 июля 2020, 10:20
 

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1".

Об этом сообщает Reuters.

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с космическим аппаратом на борту успешно стартовала в в 12:41 (7:41 по киевскому времени) 23 июля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Ожидается, что зонд достигнет Марса через семь месяцев — в феврале 2021 года. Космическая станция пробудет на орбите Марса два месяца, а в апреле высадит на планету марсоход, который займется изучением поверхности и поиском воды.

Цель китайской миссии состоит в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Китайский марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Запуск "Тяньвэнь-1" стал уже второй марсианской миссией на этой неделе. 20 июля свой космический аппарат "Аль-Амаль" ("Надежда") по изучению Марса запустили Объединенные Арабские Эмираты.

По сообщению NASA, 30 июля к Красной планете также отправится и американский марсоход Perseverance.

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космос космическая отрасль Китай

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