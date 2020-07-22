Пограничники подписали контракт с французской компанией на строительство 20 катеров

22 июля в Николаеве подписали контракт на строительство 20 патрульных катеров французской компании ОСЕА для Морской охраны Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Контракт предусматривает в течение трех лет строительство и получение Госпогранслужбой 20 современных патрульных катеров французской компании ОСЕА. Проект рассчитан до 2024 года, а первый катер Украина сможет получить в 2021 году.

"По условиям рамочного межправительственного соглашения, подписанного в Париже 19 ноября 2019 года министрами внутренних дел Украины и Франции, четверть заказа будет выполнено отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям.

Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 4 марта 2020 года. Оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства катеров на сумму 136,5 млн евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что французская компания ОСЕА выбрала украинским партнером судостроительное предприятие "Нибулон", которое построит пять катеров проекта FPB 98 MKI.

"FPB 98 MKI - маневренный патрульный катер длиной 32 метра из легкого алюминия, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль и имеет малую осадку для плавания на мелководье.

Каждое судно будет оснащено современными системами оптико-электронного наблюдения, RIB-лодками для смотровых групп пограничников. Госпогранслужба с МВД проводят работу по оснащению новых катеров современными образцами вооружения. FPB 98 MKI будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций по наблюдению, надзору и контролю, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам", - добавили пограничники.

Экономическая правда