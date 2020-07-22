Кабмин усовершенствовал контроль и учет топлива
Кабмин на заседании 22 июля утвердил внесение изменений в Порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Изменениями положения Порядка приводятся в соответствие с нормами Закона от 19 декабря 2019 года № 301 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога", - говорится в сообщении.
Документом предусматривается, в частности, приведение в соответствие с законом:
- регистрацию постоянных представительств, осуществляющих реализацию топлива и/или спирта этилового плательщиком акцизного налога;
регистрацию в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового акцизной накладной в случае смены собственника топлива или спирта этилового, находящихся в транспортном средстве;
- регистрацию заявки на пополнение объемов остатка горючего с учетом возвращенных плательщику сумм акцизного налога.
Также предусмотрена возможность отображения в СЕАРП СЕ разницы объема горючего между данными бухгалтерского учета и данными Системы вследствие колебания температур.
Акцизный налог - это налог на потребление определенных товаров, таких как алкоголь, табак, топливо, транспортные средства.
Экономическая правда
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