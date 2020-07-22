Кабмин усовершенствовал контроль и учет топлива

Кабмин на заседании 22 июля утвердил внесение изменений в Порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Изменениями положения Порядка приводятся в соответствие с нормами Закона от 19 декабря 2019 года № 301 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога", - говорится в сообщении.

Документом предусматривается, в частности, приведение в соответствие с законом:

регистрацию постоянных представительств, осуществляющих реализацию топлива и/или спирта этилового плательщиком акцизного налога;

регистрацию в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового акцизной накладной в случае смены собственника топлива или спирта этилового, находящихся в транспортном средстве;

регистрацию в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового акцизной накладной в случае смены собственника топлива или спирта этилового, находящихся в транспортном средстве; регистрацию заявки на пополнение объемов остатка горючего с учетом возвращенных плательщику сумм акцизного налога.

Также предусмотрена возможность отображения в СЕАРП СЕ разницы объема горючего между данными бухгалтерского учета и данными Системы вследствие колебания температур.

Акцизный налог - это налог на потребление определенных товаров, таких как алкоголь, табак, топливо, транспортные средства.

Экономическая правда