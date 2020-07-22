Шмыгаль поручил Криклию взять вопрос затонувшего танкера Delfi под личный контроль

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в среду поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять вопрос поднятия затонувшего танкера Delfi под личный контроль.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"История с затонувшим судном Delfi затянута и продолжаются то ли манипуляции, то ли неспособность с решением этой проблемы со стороны собственника и местных органов власти. Я прошу взять этот вопрос на личный контроль", - заявил Шмыгаль.

В свою очередь Криклий сообщил, что на этой неделе была попытка поднять танкер, но она оказалась неудачной - при ее осуществлении порвались тросы.

"До конца этой недели у них будет еще одна попытка, после чего с судовладельцем говорили, что они будут отказываться от прав на судно, и тогда всю операцию уже будет полностью координировать АМПУ (...), и тогда мы сможем независимо от судовладельца работать с ситуацией", - заявил Криклий.

Шмыгаль также поручил министру инфраструктуры отработать вопрос затонувшего танкера совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и, при необходимости, с облгосадминистрацией, чтобы была возможность разблокировать нормальный режим судоходства и ликвидировать угрозу экологической ситуации в регионе.

Напомним:

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.

Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.