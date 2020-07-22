Кабмин расширил перечень товаров в борьбе с COVID-19, которые освобождаются от пошлин

Кабмин по предложению Минздрава продлил действие постановления, которое освобождает от пошлин перечень товаров, необходимых для предотвращения коронавируса, а также расширил этот перечень.

Такое решение было принято на заседании правительства.

В частности, перечень расширили такими позициями:

станция автоматическая для экстракции рибонуклеиновой кислоты;

тест-системы, предназначенные для качественного выявления антител к нуклеокапсидному антигену коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа.

Напоминаем:

Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, закупки в условиях неотложности будут осуществляться без проведения тендеров.

Экономическая правда