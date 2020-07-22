Кабмин расширил перечень товаров в борьбе с COVID-19, которые освобождаются от пошлин
Среда, 22 июля 2020, 14:46
Кабмин по предложению Минздрава продлил действие постановления, которое освобождает от пошлин перечень товаров, необходимых для предотвращения коронавируса, а также расширил этот перечень.
Такое решение было принято на заседании правительства.
В частности, перечень расширили такими позициями:
- станция автоматическая для экстракции рибонуклеиновой кислоты;
- тест-системы, предназначенные для качественного выявления антител к нуклеокапсидному антигену коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа.
Напоминаем:
Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, закупки в условиях неотложности будут осуществляться без проведения тендеров.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua