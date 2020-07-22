Кабмин контролирует подготовку к отопительному сезону, система субсидий будет работать в полной мере.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Система субсидий будет работать в полной мере, и мы будем выполнять все соответствующие обязательства государства перед гражданами", - сказал он.

Напомним:

На заседании правительства Шмыгаль заявил, что по состоянию на 15 июля Украина готова к отопительному сезону на 50%.

экономическая правда