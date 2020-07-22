Шмыгаль: Система субсидий будет работать в полной мере
Среда, 22 июля 2020, 13:57
Кабмин контролирует подготовку к отопительному сезону, система субсидий будет работать в полной мере.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Система субсидий будет работать в полной мере, и мы будем выполнять все соответствующие обязательства государства перед гражданами", - сказал он.
Напомним:
На заседании правительства Шмыгаль заявил, что по состоянию на 15 июля Украина готова к отопительному сезону на 50%.
экономическая правда
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