Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

22 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:10 установились на уровне 27,78 - 27,80 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,80 гривни;

Евро - 32,13 - 32,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 28,00 гривни. Евро покупают по 31,62 гривни, продают по 32,18 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,84 - 27,95 гривни, евро - 31,83 - 32,00 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,83 - 27,94 гривни, евро - 31,85 - 32,01 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 июля на уровне 27,66 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,67 гривни (на 21 июля - 31,59 гривни).

Экономическая правда