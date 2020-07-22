Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
22 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:10 установились на уровне 27,78 - 27,80 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,78 - 27,80 гривни;
Евро - 32,13 - 32,15 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 28,00 гривни. Евро покупают по 31,62 гривни, продают по 32,18 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,84 - 27,95 гривни, евро - 31,83 - 32,00 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,83 - 27,94 гривни, евро - 31,85 - 32,01 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 июля на уровне 27,66 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,67 гривни (на 21 июля - 31,59 гривни).
Экономическая правда
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