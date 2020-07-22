Ученые определили площадь посевов на временно оккупированных территориях Украины

Площадь посевов на неподконтрольных правительству частях Донецкой, Луганской областей и АР Крым составляет 1,5 млн га.

Об этом говорится в исследовании EOS Сrop Monitoring и ученых из Института космических исследований НАНУ и ГКАУ.

Общее же количество посевов на территории Украины составляет более 29 млн. га.

Для построения карты посевных площадей команда использовала спутниковые снимки и алгоритмы глубинного обучения, которые ранее применялись для поиска нелегальных полей.

Для обучения и валидации алгоритмов использовались собранные наземные данные вдоль дорог, содержащих информацию о типе наземного покрова. Погрешность полученной карты посевных площадей по состоянию на 10 июля составляет 3% в тестовой независимой выборке.

Справка. EOS Data Analytics - украинско-американская компания, специализирующаяся на технологиях спутникового слежения для аграрных и других коммерческих или общественных целей