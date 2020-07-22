США выделят 38 миллионов долларов на развитие кибербезопасности в Украине
США поддержат развитие кибербезопасности в Украине и выделят 38 млн долларов международной технической помощи.
Об этом в Facebook сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Больше года активной работы - десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов - и на днях наконец-то проект окончательно зарегистрирован в КМУ.
Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую, что каждый цент международной поддержки будет потрачено с максимальной эффективностью и результатом для страны. Мы будем публично отчитываться о ходе и расходы проекта", - написал Федоров.
"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно чувствуем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны противостоять такой агрессии", - добавил министр.
"По всем кибервопросам мы планируем активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу. Попутно благодарю правительства США и USAID за поддержку реформ в Украине", - отметил Федоров.
Он также напомнил, что в Украине стартовала активная фаза реформы кибербезопасности.
В частности, сменили руководство Госспецсвязи и начали развитие эффективного и современного государственного Киберцентра.
Экономическая правда
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