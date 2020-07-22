В первом полугодии 2020 года продажи электромобилей в Украине выросли на 10%

За первые 6 месяцев 2020 года в Украине поставили на учет 3516 электромобилей - это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщет ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт. (+ 13% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих авто на электротяге - 169 шт. (-23% к АППГ) и один электроавтобус.

Доля новой техники в регистрациях этого года составила: в легковых авто - 7,8%; коммерческих - 2,4%; автобусов - 100%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой популярной моделью остается NISSAN Leaf (1159 шт., из них новых - 6 шт.).

Далее в рейтинге идут Tesla Model S (389 шт., новых - 2 шт.) и Tesla Model 3 (358 шт., новых - 8 шт.).

Замыкают топ-5 Tesla Model X (162 шт., новых - 11 шт.) и VOLKSWAGEN e-Golf - 161 шт. (новых - 0 шт.).

Среди новых электромобилей самым популярным был кроссовер AUDI E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

Экономическая правда