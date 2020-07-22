Киевские транспортники просят городскую власть компенсировать потери на карантине

Профсоюзы "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса" просят депутатов Киеврады компенсировать потери предприятий во время карантина, чтобы избежать задолженностей по выплате зарплат, а также долгов за потребленную электроэнергию

Соответствующие заявления размещены на страницах предприятий в Facebook.

Сотрудники "Киевского метрополитена", отметили, что из-за невозможности работать в обычном режиме с 17 марта до 25 мая потери доходов предприятия составили почти 621 млн грн. В "Киевпастрансе" отмечают, что сейчас предприятие не может выйти на уровень доходов, который был к пандемии.

Также в "Киевпастранс" напоминают, что с 23 марта обеспечивали перевозки отдельными специальными рейсами автобусов, троллейбусов и трамваев исключительно сотрудников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Киева.

В "Киевском метрополитене" отмечают, что 68,5% восьмитысячном коллектива выполняют работу во вредных и особо вредных условиях.

Экономическая правда