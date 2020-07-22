Курс валют на 22 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;

Евро - 31,92 - 31,94 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,68 - 28,02 гривни. Евро покупают по 31,58 гривни, продают по 32,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,81 - 28,00 гривни, евро - 31,79 - 32,07 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 июля на уровне 27,66 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,67 гривни (на 21 июля - 31,59 гривни).

Экономическая правда