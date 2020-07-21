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Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" проявит себя в ближайший месяц – Шмыгаль

Вторник, 21 июля 2020, 19:51
 

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" проявит себя в ближайший месяц, в связи с тем, что малый и средний бизнес нуждается в таких кредитах после карантинных ограничений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Эта программа ("5-7-9%" – ИФ), я уверен, проявит себя буквально в ближайший месяц и эти 30+ млрд грн - это как раз та база кредитная, которая может быть рефинансирована в этом году", – сказал он журналистам во вторник.

По его словам, правительство будет готово в следующем году продолжить эту программу.

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Шмыгаль кредит

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