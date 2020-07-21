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В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

Вторник, 21 июля 2020, 17:05
 

С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

Отмечается, что Кабмин в марте определил квоты иммиграции на 2020 год. В пределах установленной квоты украинские ИТ-компании получат возможность трудоустроить дополнительно 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов на почти постоянной основе.

"Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство. Таким образом, они могут 10 лет свободно жить и работать в Украине", - добавили в ведомстве.

При этом, иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации.

Специалисты, которые находятся за пределами Украины - в консульские учреждения Украины за рубежом.

Как оформить разрешение на украинском и английском языках, инструкция по ссылке: https://bit.ly/3fSTxCM

Квалификационные требования для IT-специалистов: https://bit.ly/30wjnpM

Экономическая правда

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Минцифра IT

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