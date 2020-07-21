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СБУ и налоговики проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

Вторник, 21 июля 2020, 14:42
 

Служба безопасности и Государственная фискальная служба проводят обыски на объектах "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс служба УЗ отмечая, что компания способствует проведению следственных действий.

Отмечается, что осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци".

"Укрзализныця" готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Экономическая правда

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