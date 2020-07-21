"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов к туристическим местам
Вторник, 21 июля 2020, 14:13
"Укрзализныця" открывает продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования в Западную Украину и Причерноморье.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
- Поезд № 702/701 Львов - Черновцы отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов - 22 июля.
- Поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.
- Поезд № 41/42 Днепр - Трускавец отправится из Днепра 21 июля, из Трускавца - 22 июля. Поезд будет курсировать через день.
- Поезд № 136/135 Черновцы - Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.
- Поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска - 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.
- Поезд № 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы - 25 июля.
Экономическая правда
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