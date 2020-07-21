Бизнесмен Фурсин купил киевский ТРЦ Sky Mall

Бизнесмен Иван Фурсин выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве, который за долги перешел в банк "Пивденный".

Об этом НВ Бизнес рассказали два инвестиционных банкира и руководитель одного из ТРЦ.

Информацию о новом владельце подтвердили в девелоперской компании Arricano эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (который называет себя владельцем ТРЦ), а также партнер Тедера, Андрей Адамовский.

Теперь Тедер, который потерял контроль над Sky Mall, рассматривает шансы иска в международный инвестиционный арбитраж против государства Украина для компенсации убытков.

Изначально строительством ТРЦ занималась Arricano. В 2009 году Тедер привлек в проект партнера — Андрея Адамовского, который вложил в строительство объекта 40 млн долларов и получил 50%+1 акцию ТРЦ.

В соглашении было указано, что у Тедера есть опцион на выкуп доли своего партнера в 2010 году. Но в указанные сроки Адамовский продавать долю отказался, ссылаясь на нарушение своим партнером нескольких условий договора.

В это время совладельцем Arricano стала инвестиционная компания Dragon Capital, которой сейчас принадлежит 12,51% в компании Тедера.

В мае 2016 года Лондонский международный арбитражный суд обязал вернуть SkyMall компании Arricano Real Estate Plc. Все акции компании Assofit Holdings Limited должны были до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold S. A. Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate Plc Хиллара Тедера, говорилось в его сообщении. Но этого так и не выполнено.

Спустя год руководство банка "Пивденный" заявило о готовности продать ТРЦ стороннему инвестору.