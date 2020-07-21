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Wizz Air выполнил первый рейс из Запорожья

Вторник, 21 июля 2020, 10:30
 

Венгерский лоукостер Wizz Air запускает ряд рейсов из Запорожья в страны Европы.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Wizz Air.

20 июля перевозчик начал работу в новом для него аэропорту в Запорожье и выполнил первый рейс Запорожье-Будапешт.

"В течение следующих недель Wizz Air запустит перелеты по еще шести анонсированным маршрутам из Запорожья в Дортмунд, Гданьск, Вроцлав, Вену, Краков и Вильнюс. Кроме того, с октября 2020 года запорожские путешественники смогут открыть для себя Милан", - заявила пресс-служба.

Wizz Air продолжает расширять свою украинскую маршрутную сеть и соединять европейские города с юго-восточной частью Украины, предлагая перелеты по 77 маршрутам в 15 стран из пяти украинских аэропортов.

Экономическая правда

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Wizz Air Запорожье

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