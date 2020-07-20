50% официально зарегистрированных безработных имеют диплом вуза — Госслужба занятости

По состоянию на 1 июля 2020 года на учете в Госслужбе занятости почти 518 тысяч официально зарегистрированных безработных, женщины составляли 58%, мужчины - 42%.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.

"Диплом вуза имели 50% зарегистрированных безработных, 33% - окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам 31% безработных - молодежь до 35 лет, 29% - от 35 до 44, 40% - более 45 лет.

Из общего количества безработных 21800 (или 4%) имели инвалидность, 9,2 тыс (или 2%) - бывшие участники АТО, 5,2 тысячи (или 1%) - внутренне перемещенные лица, 39,5 тысяч ( или 8%) - люди, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет, 4,5 тысяч (или 1%) - выпускники учебных заведений", - говорится в сообщении.

До увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% - перерабатывающей промышленности, 13% - в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

"С начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тысячам украинцам, из них - 116 тыс безработных. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 54% от всех трудоустроенных , далее перерабатывающая промышленность - 13% и 11% - торговля", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда