Разумков: Украинская экономика выходит из кризиса, но говорить о серьезном росте рано
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что экономика Украины постепенно выходит из кризиса, но говорить о ее серьезном росте еще рано.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние полтора-два месяца мы видим положительный тренд - если до июня исполнении бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92%.
Это показывает, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса, однако говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте, как и во всей Европе, как и во всем мире - я думаю, что это мягко говоря рано", - сказал Разумков.
По мнению Разумкова, экономический кризис, с которой сейчас столкнулся мир, "можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны".
Напомним:
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что есть все основания считать, что нынешний государственный бюджет будет выполнен.
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