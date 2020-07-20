Разумков: Украинская экономика выходит из кризиса, но говорить о серьезном росте рано

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что экономика Украины постепенно выходит из кризиса, но говорить о ее серьезном росте еще рано.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние полтора-два месяца мы видим положительный тренд - если до июня исполнении бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92%.

Это показывает, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса, однако говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте, как и во всей Европе, как и во всем мире - я думаю, что это мягко говоря рано", - сказал Разумков.

По мнению Разумкова, экономический кризис, с которой сейчас столкнулся мир, "можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны".

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что есть все основания считать, что нынешний государственный бюджет будет выполнен.