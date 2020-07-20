За месяц количество предложений по работе за рубежом для украинцев увеличилось на 20%

В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. За месяц количество таких вакансий выросло до почти 8000.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

По информации сайта Jooble, наибольший спрос на украинских специалистов остается в таких странах, как Польша (5526 вакансий), Чехия (263) и Германия (183).

"По данным Госстата, 42,7% украинцев зарабатывают около 200 долларов без учета налогов. Минимальная зарплата в Польше - 600 евро. Лишь в 2019 году трудовые мигранты перечислили в Украину около 12 млрд долларов.

Поэтому такая динамика вполне понятна: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свои семьи", - комментирует президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Следует понимать, что, по данным социологических опросов, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет - большинство попадает в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%)", - добавляет он.

"Карантин уменьшил активность соискателей и работодателей. В частности, количество запросов от украинцев на работу за пределами страны с введением карантина в марте по июнь 2020 уменьшилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас мы видим постепенное восстановление активности", - комментируют в пресс-службе Jooble.