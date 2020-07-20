Райффайзен Банк Аваль сохранит название, но поменяет позиционирование

Райффайзен Банк Аваль не будет менять название банка, однако поменяет позиционирование и лозунг.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы сохраняем наш бренд Райффайзен Банк Аваль, в философию которого заложены основные принципы ... При этом сейчас мы исповедуем легкость во всем, что делаем, становимся более современными и гибкими, и поэтому говорим - Райф. Так проще.

Это наше новое позиционирование и ключевой лозунг, с которым банк будет жить и работать следующие несколько лет", - говорится в сообщении.

Экономическая правда