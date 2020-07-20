Два новых заместителя Буславец будут отвечать за угольную отрасль
Заместители министра энергетики Максим Немчинов и Александр Зорин будут отвечать за реформирование и управление угольной отраслью.
Об этом сообщила глава министерства Ольга Буславец передает Интерфакс-Украина.
"Один из заместителей отвечает за операционную деятельность, деятельность второго будет направлена на реформирование отрасли", - сказала она в ходе заседания профильного комитета Верховной Рады в понедельник.
По словам Буславец, представители министерства в ближайшее время посетят шахты для оценки их работы, перспективности в части запасов и себестоимости, разработки планов по среднесрочной добыче угля.
Напомним:
Как сообщает Интерфакс-Украина, Кабинет министров Украины 15 июля назначил заместителями министра энергетики Украины Немчинова и Зорина.
Немчинов имеет опыт работы в ГП "Уголь Украины", а также на разных должностях в Министерстве угольной промышленности, Министерстве энергетики и угольной промышленности. Позднее работал госсекретарем Минэнергоугля и возглавлял госпредприятие "Укрхимтрансаммиак".
Зорин возглавляя госпредприятия "Волыньуголь" и "Мирноградуголь".
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