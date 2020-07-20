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На фоне коронавируса акции малазийского производителя перчаток выросли на 1000%

Понедельник, 20 июля 2020, 12:38
 

Акции малазийского производителя латексных и резиновых перчаток - Supermax - выросли на 1000%, ее компании-соотечественника Top Glove - на 389%: это связано с ростом спроса на перчатки из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomerg.

"Такой стремительный рост произошло на фоне пандемии коронавируса и резкого увеличения спроса на средства индивидуальной защиты.

Для Малайзии такой рост стал беспрецедентным. В результате три ведущих производителя перчаток увеличили свою совокупную рыночную стоимость на 26 млрд долларов. Сейчас каждый десятый доллар, вложенный в фондовый рынок страны, инвестирован в производство перчаток", - пишет агентство.

При этом, фонды Northcape и Samsung Asset Manager расширили свое присутствие в компаниях по производству перчаток, считая, что изменение спроса носит структурный характер.

"Росту стоимости активов производителей перчаток могут помешать разработка вакцины от коронавируса и действия таможенной службы США, которая приостановила импорт одноразовых перчаток", - добавили в Bloomberg.

Экономическая правда

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