На фоне коронавируса акции малазийского производителя перчаток выросли на 1000%
Акции малазийского производителя латексных и резиновых перчаток - Supermax - выросли на 1000%, ее компании-соотечественника Top Glove - на 389%: это связано с ростом спроса на перчатки из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Bloomerg.
"Такой стремительный рост произошло на фоне пандемии коронавируса и резкого увеличения спроса на средства индивидуальной защиты.
Для Малайзии такой рост стал беспрецедентным. В результате три ведущих производителя перчаток увеличили свою совокупную рыночную стоимость на 26 млрд долларов. Сейчас каждый десятый доллар, вложенный в фондовый рынок страны, инвестирован в производство перчаток", - пишет агентство.
При этом, фонды Northcape и Samsung Asset Manager расширили свое присутствие в компаниях по производству перчаток, считая, что изменение спроса носит структурный характер.
"Росту стоимости активов производителей перчаток могут помешать разработка вакцины от коронавируса и действия таможенной службы США, которая приостановила импорт одноразовых перчаток", - добавили в Bloomberg.
Экономическая правда
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