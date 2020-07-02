Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата Украины до уровня 2015 года

Индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с юридической фирмой Василий Кисиль и Партнеры.

В предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,95 балла.

"Настроения генеральных директоров существенно ухудшились. Так, только 4% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как в предыдущей волны таких было 17%. Большинство, а именно 62% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% - нейтральным", - говорится в результатах.

Оценка динамики бизнес-климата тоже указывает на негативную тенденцию. Так, 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.

Среди положительных моментов, которые отметили бизнес-лидеры за последние полгода, - запуск рынка земли, валютная либерализация, продолжение сотрудничества с МВФ, снижение учетной ставки НБУ, стабильная национальная валюта.

К традиционным проблемам, негативно влияющим на бизнес-климат, как то слабая судебная система, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики добавились новые факторы.

В частности, внедрение ограничительных мер через COVID-19, постоянные ротации в составе правительства, как следствие - политическая и экономическая нестабильность, повышение налогового давления и изменения налогового законодательства, приостановление реформ.

Прогнозы на следующие полгода тоже не слишком оптимистичные. Только 15% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев.

Стоит отметить, что в предыдущей волне опроса 41% СЕО высказывали оптимистические ожидания. Почти половина, а именно 44% считают, что никаких изменений не произойдет, а еще 41% опасаются, что условия ведения бизнеса в Украине еще больше ухудшатся.

Экономическая правда