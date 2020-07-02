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Большинство украинцев считает, что экономический кризис продлится не из-за коронавируса

Четверг, 2 июля 2020, 13:55
 

53% опрошенных считают, что экономический кризис осенью этого произойти из-за некомпетентности власти, 32% - из-за коронавируса.

Об этом сообщается в исследовании группы Рейтинг.

Лишь 6% считают, что причиной может стать война в Донбассе.

В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% - отсутствие изменений, 17% - улучшение.

 

Также две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось.

Об ухудшении экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения.

Экономическая правда

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экономика

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