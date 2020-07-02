Бизнесмен Тынный обвинил Баканова в открытии дел в интересах своих родственников

Бизнесмен Игорь Тынный связывает обвинения СБУ в финансировании терроризма с личной местью главы ведомства Ивана Баканова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Тынного, в последние месяцы одновременно заведены уголовные дела и происходят следственные действия в отношении, как минимум, 12 юридических лиц, в которых он является соучредителем.

"СБУ и ГПУ интересуются всеми без исключениями моими компаниями, которые эксплуатируют мини ГЭС, СЭС, работающие в сфере обращения с отходами.

Среди этих юридических лиц есть такие которые кредитируются в ЕБРР и проходят первоклассный аудит

.... Очевидно, проблемы у фирм возникли в связи с моей активной позицией в отстаивании интересов возобновляемой генерации и противодействия в хищении средств с традиционной государственной генерации", - пишет Тынный.

Другим вариантом может быть сведения личных счетов и использование служебного положения действующим главой СБУ в интересах его родственника и бизнес-партнера Александра Беляева.

"11 лет назад или около этого у господина Баканова и его семьи вместе с его приспешниками по фамилии Беляев и Лазутин был бизнес, как они считали. Бизнес немножко воровской. Они за 5 копеек держали в аренде ГЭС в Полтавской области. Платили за год 5 или 6 тыс. евро арендной платы. А я их купил за 360 или 370 тыс. на аукционе и выгнал их как арендаторов", - рассказал Тынный.

Также он сообщил, что СБУ игнорирует все обращения и засыпает запросами, выемками в офисах и в обслуживающих банках. Кроме этого СБУ пыталась взломать мессенджеры и почтовый ящик Тынного.

Игорь Тынный - член наблюдательного совета и совладелец лидера в сфере обращения с отходами в столице "Киевспецтранс", соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Тынный занимается гидроэнергетикой, солнечными электростанциями, биогазом, а также обладает производственными предприятиями и ресторанами.

Экономическая правда