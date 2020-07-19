Великобритания просит Японию развернуть 5G без Huawei
Британское правительство обратилось к Японии с просьбой оказать помощь в развитии телекоммуникационной сети 5G без привлечения китайской компании Huawei.
Об этом пишет издание Nikkei.
Альтернативными поставщиками оборудования 5G названы японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd.
Великобритания имеет целью привлечь японские компании к конкуренции с другими телекоммуникационными компаниями, такими как шведская Ericsson и финская Nokia, чтобы способствовать разработке недорогих продуктов, приемлемых для британских телекоммуникационных компаний.
Накануне Великобритания приняла решение отказаться от оборудования Huawei в создании сети 5G.
Вскоре после объявления запрета Huawei британские правительственные чиновники встретились с представителями японских правительственных органов, в частности Секретариата национальной безопасности, а также Национального центра готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности, с целью наладить сотрудничество.
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