Лидеры ЕС продлили переговоры по плану спасения экономики

Лидеры ЕС в субботу, после двух дней напряженных переговоров, не смогли договориться о масштабном фонде для восстановления своих экономик после пандемии коронавируса и продолжили свой саммит еще на день.

Об этом сообщает Reuters.

"Переговоры были горячими", - сказал Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, одной из стран ЕС, наиболее пострадавших от кризиса коронавируса.

"Европа находится под шантажом "экономных". Мы должны сделать все возможное, чтобы договориться завтра. Дальнейшие задержки никому не нужны", - добавил Конте.

Глава Европейского совета Шарль Мишель должен представить новые предложения 27 лидерам в воскресенье в полдень.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон остались в штаб-квартире ЕС в субботу вечером в Брюсселе для переговоров с возглавляемым Нидерландами лагерем экономных стран стран, требующих сокращения экономического пакета объемом 1,8 триллиона евро.

Лидеры ЕС в Брюсселе обсуждают предложенный фонд восстановления объемом 750 млрд евро и бюджет ЕС на 2021-27 годы объемом более 1 трлн евро.

Однако группа богатых и фискально "бережливых" северных государств - Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция - заблокировала прогресс на саммите. Они предпочитают поворотные кредиты, а не бесплатные гранты для стран с большой задолженностью, в основном на Средиземноморском побережье, и хотят жесткого контроля над тем, как расходуются средства.

Надежды на достижение соглашения появились ранее в субботу, когда Шарль Мишель предложил пересмотреть общий пакет, призванный смягчить опасения Нидерландов.

Согласно его новому плану, доля грантов в фонде восстановления будет уменьшена до 450 млрд евро с 500 млрд, и будет добавлено "экстренный тормоз" при их выплате.

Но надежды на то, что этого будет достаточно, быстро угасли, потому что Швеция попросила сократить гранты до 155 млрд евро, говорят дипломатические источники.

Подробнее читайте в статье: Компромиссный план восстановления Европы: как ЕС планирует спасать свою экономику

Европейская правда