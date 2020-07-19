Netflix ожидает замедление подписок со сворачиванием карантина

Видеосервис Netflix ожидает, что рост количества подписчиков будет расти медленнее из-за иссякания коронавирусного бума подписок.

Об этом говорится в квартальном отчете Netflix.

Котировки компании на этой новости снизились на 10%, но с начала года они все равно выросли на 60%, а с уровня мартовского дна - на 70%.

Netflix оказался одной из немногих компаний, для финансовых результатов которых самоизоляция стала благом. Во втором квартале сервис отчитался о 10 млн новых платных подписчиков после прибавки в 15,8 млн в первом квартале.

За первое полугодие 2020 года к сервису присоединились всего на 10% меньше подписчиков чем за весь 2019 год. Квартальная выручка соответствует прогнозам: 6,15 млрд долларов.

Но в третьем квартале компания ожидает всего 2,5 млн новых подписчиков, тогда как рынок прогнозировал 5,3 млн.

"Ралли акций" компании может заглохнуть, поскольку инвесторов интересует, останутся ли подписчики с Netflix после снятия карантина, открытия границ и нормализации повседневной жизни.

С другой стороны, ситуация с эпидемией на основном рынке компании - в США - ухудшается, ограничительные меры возвращаются, и это может продлить действие факторов роста подписной базы в виде закрытых кинотеатров и стадионов.

Экономическая правда