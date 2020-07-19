Все разделы
Укр / Рус

Netflix ожидает замедление подписок со сворачиванием карантина

Воскресенье, 19 июля 2020, 13:20
 

Видеосервис Netflix ожидает, что рост количества подписчиков будет расти медленнее из-за иссякания коронавирусного бума подписок. 

Об этом говорится в квартальном отчете Netflix.

Котировки компании на этой новости снизились на 10%, но с начала года они все равно выросли на 60%, а с уровня мартовского дна - на 70%.

Netflix оказался одной из немногих компаний, для финансовых результатов которых самоизоляция стала благом. Во втором квартале сервис отчитался о 10 млн новых платных подписчиков после прибавки в 15,8 млн в первом квартале. 

За первое полугодие 2020 года к сервису присоединились всего на 10% меньше подписчиков чем за весь 2019 год. Квартальная выручка соответствует прогнозам: 6,15 млрд долларов.

Но в третьем квартале компания ожидает всего 2,5 млн новых подписчиков, тогда как рынок прогнозировал 5,3 млн. 

"Ралли акций" компании может заглохнуть, поскольку инвесторов интересует, останутся ли подписчики с Netflix после снятия карантина, открытия границ и нормализации повседневной жизни.

С другой стороны, ситуация с эпидемией на основном рынке компании - в США - ухудшается, ограничительные меры возвращаются, и это может продлить действие факторов роста подписной базы в виде закрытых кинотеатров и стадионов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

интернет телевидения коронавирус карантин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Сколько и как можно заработать на YouTube, Instagram и TikTok 17 июля 2020, 10:30
Расходы на рекламу в интернете могут впервые превысить траты на традиционные СМИ 24 июня 2020, 10:55
37% украинских больниц не имеют качественного интернета – Минцифры 23 июня 2020, 16:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!