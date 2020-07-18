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SkyUp отложила возобновление полетов в 9 стран и отменила часть рейсов

Суббота, 18 июля 2020, 17:27
 

Авиакомпания SkyUp Airlines заявила об оптмиизацие ранее запланированной летной программы - часть направлений отменяют полностью, а часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020:

  • Киев - Майорка - Киев
  • Киев - Тенерифе - Киев
  • Киев - Ламеция-Терме - Киев, также рейсы из регионов
  • Киев - Корфу - Киев
  • Киев - Закинтос - Киев
  • Киев - Катания - Киев
  • Киев - Римини - Киев, также рейсы из регионов
  • Одесса - Ереван - Одесса
  • Львов - Батуми - Львов
  • Запорожье - Батуми - Запорожье
  • Одесса - Батуми - Одесса
  • Львов - Ираклион - Львов
  • Одесса - Ираклион - Одесса
  • Запорожье - Ираклион - Запорожье
  • Запорожье - Прага - Запорожье
  • Киев - Пиза - Киев
  • Киев - Бари - Киев
  • Львов - Париж (Бове) - Львов
  • Харьков - Париж (Бове) - Харьков
  • Одесса - Тбилиси - Одесса
  • Харьков - Тбилиси - Харьков
  • Запорожье - Тель-Авив - Запорожье

В то же время в направлении Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Страны, старт полетов в которых откладывается до 15 августа включительно: Греция, Португалия (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08), Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения, Израиль.

"Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон.

Также выполняем чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албании. С 22 июля возобновляем регулярные рейсы в Болгарию, а именно - в Бургас. Будем летать раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева", - добавили в компании.

Экономическая правда

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