Zoom выпустит сенсорный монитор для удаленной работы

Компания Zoom анонсировала новый продукт для работы дома - 27-дюймовый сенсорный монитор для интерактивных видеоконференций DTEN ME, который поступит в продажу уже в августе 2020 года, цена - 599 долларов.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что монитор будет иметь три встроенные HD-камеры, восемь микрофонов и сенсорный дисплей.

Это первый продукт компании в рамках новой категории Zoom for Home - чтобы пользоваться гаджетом, нужно иметь любую лицензию Zoom Meeting.

"Исполнительный директор Zoom Эрик Юань заявил, что решение о создании первого физического продукта компании было принято "после того, как мы пережили удаленную работу в течение последних нескольких месяцев", - пишет издание.

"Было понятно, что нам нужно ввести новую категорию, посвященную удаленным работникам", - добавил Юань.

В компании пояснили, что гаджет можно использовать в качестве второго монитора, кроме этого, он может работать как интерактивная доска с возможностью оставлять заметки к документам.

Напомним:

Рыночная стоимость компании Zoom Video Communications Inc. выросла более чем вдвое с начала года и в пятницу, 29 мая, впервые достигла 50,6 млрд долларов.

Экономическая правда