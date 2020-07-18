Zoom выпустит сенсорный монитор для удаленной работы
Компания Zoom анонсировала новый продукт для работы дома - 27-дюймовый сенсорный монитор для интерактивных видеоконференций DTEN ME, который поступит в продажу уже в августе 2020 года, цена - 599 долларов.
Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что монитор будет иметь три встроенные HD-камеры, восемь микрофонов и сенсорный дисплей.
Это первый продукт компании в рамках новой категории Zoom for Home - чтобы пользоваться гаджетом, нужно иметь любую лицензию Zoom Meeting.
"Исполнительный директор Zoom Эрик Юань заявил, что решение о создании первого физического продукта компании было принято "после того, как мы пережили удаленную работу в течение последних нескольких месяцев", - пишет издание.
"Было понятно, что нам нужно ввести новую категорию, посвященную удаленным работникам", - добавил Юань.
В компании пояснили, что гаджет можно использовать в качестве второго монитора, кроме этого, он может работать как интерактивная доска с возможностью оставлять заметки к документам.
Напомним:
Рыночная стоимость компании Zoom Video Communications Inc. выросла более чем вдвое с начала года и в пятницу, 29 мая, впервые достигла 50,6 млрд долларов.
Экономическая правда
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