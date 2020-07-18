За 2019 год украинцы задекларировали 94,5 миллиардов дохода – Налоговая

Общий задекларированный налогоплательщиками доход за 2019 год - 94,5 млрд грн: это почти на 11 млрд грн или на 13% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"Самые большие суммы доходов задекларирован налогоплательщиками г. Киева - 43,5 млрд грн, Днепропетровской - 7,5 млрд грн, Киевской - 5,3 млрд грн, Харьковской - 4,6 млрд грн и Одесской - 4,3 млрд грн областей.

Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц налогоплательщиками определены в сумме 2,7 млрд грн, из военного сбора - 0,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Налоговой напомнили, что последний день уплаты налоговых обязательств - 30 сентября 2020 года.

Напомним:

Кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2019 году, завершилась 30 июня 2020 года.

В связи с введением в стране карантинных мероприятий срок для представления деклараций об имущественном состоянии и доходах был продлен.

Экономическая правда