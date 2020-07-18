Лидеры ЕС не согласовали семилетний бюджетный план в первый день саммита

Лидеры стран ЕС в первый день саммита глав государств и правительств не смогли согласовать семилетний бюджетный план и решение по фонду восстановления экономики.

Об этом сообщает AP.

В частности, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у него "нет впечатления, что мы приближаемся к соглашению".

Отмечается, что дискуссии продолжались около 12 часов, переговоры продолжатся 18 июля.

"Встреча закончилась. Она возобновится завтра (18 июля - ред.) в 11:00", - написал в Twitter спикер президента Евросовета Баренд Лейтс.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, что между лидерами ЕС "не было единого мнения" о фонде восстановления экономики на сумму 750 млрд евро, передает Reuters.

"С высокой степенью вероятности, завтра или на следующий день может не быть соглашения. Некоторые говорят, что в июле может быть еще один раунд переговоров. Мы, очевидно, готовы к этому", - добавил польский премьер.

Напмоним:

Лидеры ЕС в пятницу начали первый за много месяцев "физический" саммит в Брюсселе, чтобы рассмотреть предложение по долгосрочному бюджету Евросоюза и фонд восстановления экономики, однако разногласий между странами-членами крайне много.

Брюссель предложил план восстановления экономики на сумму 750 млрд евро, из которых 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро в форме займов.

Предложенный план, получивший название Следующее поколение ЕС, не только не получил поддержку среди государств-членов ЕС, а и вызвал острую дискуссию между ними.

Также лидеры должны рассмотреть семилетний бюджет блока. В результате проведенных предварительных переговоров удалось уменьшить на 26 млрд евро его сумму, составляющею 1,074 триллиона евро.

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Экономическая правда