Экономист, который студентом попал яйцом в Януковича, стал топ-менеджером УЗ

Дмитрий Романюк, который с октября 2019 года работал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА, возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Дмитрий Романюк - тот самый человек, который в 2004 году попал яйцом в кандидата в президенты Виктора Януковича, когда тот посещал Ивано-Франковск, на тот момент Романюк был студентом экономического факультета.

Дмитрий Романюк в 2009 году окончил Прикарпатский университет им. Василия Стефаника, а в 2011 году - КНЭУ им. Вадима Гетьмана. В 2010-2015 годах преподавал в Прикарпатском университете. В 2015 году получил степень кандидата экономических наук.

В 2018 - 2019 годах возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами "MG Invest" и был советником по инвестициям компании "Moris Group". В 2017 году - руководитель по работе с регионами Украины ГУ "Офис привлечения и поддержки инвестиций "UkraineInvest ".

"Мы усиливаем нашу команду опытным специалистом и надеемся на плодотворную совместную работу и быстрые результаты.

Ключевой задачей нового директора является обеспечение эффективного взаимодействия с органами государственной власти, стратегический менеджмент", - заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

Экономическая правда