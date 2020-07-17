Рада приняла закон об оборонных закупках: что он предусматривает
Верховная Рада на заседании 17 июля одобрила в целом законопроект №2398-д "Об оборонных закупках", который, в частности, предусматривает разделение всех оборонных закупок на открытую и закрытую части во избежание манипуляций с непрозрачным отбором исполнителей и определения цены закупок.
Законопроект в повторном втором чтении поддержали 276 нардепов.
Он, в частности, определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для нужд сектора безопасности и обороны.
По словам заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Мустафы Найема, закон нивелирует многочисленные коррупционные риски при осуществлении оборонных закупок и разделяет все оборонные закупки на открытую и закрытую части, что сделает невозможным манипуляции с непрозрачным отбором исполнителей и определения цены закупок.
Также документом предусматривается применение критерия "стоимость жизненного цикла" продукции оборонного назначения, что соответствует лучшим стандартам стран-членов НАТО и ЕС.
Кроме этого, предусмотрен постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО.
"План оборонных закупок будет формироваться на трехлетний период, что значительно упростит планирование производства. Исполнители и поставщики оборонного заказа будут определяться автоматизированной системой электронного реестра", - добавил Найем.
В то же время постоянный и промежуточный контроль всех звеньев производства, которые приводили к коррупционным рискам, планируют поэтапно заменить на систему сертификации качества продукции.
Также закон предлагает устанавливать фиксированный уровень рентабельности оборонных контрактов и не допускает возможность ее регулирования решениями заказчика по собственному усмотрению.
Экономическая правда
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