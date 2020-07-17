УЗ возобновляет железнодорожное сообщение с Черновцами
Пятница, 17 июля 2020, 15:55
"Укрзализныця" открывает продажу билетов на 3 поезда в Черновцы, билеты можно будет купить уже сейчас, а совершить путешествие - со следующей недели.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Со следующей недели будут курсировать такие поезда:
- №136/135 Черновцы - Одесса ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля;
- №702/701 Львов-Черновцы отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);
- №7/8 Киев - Черновцы курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Напомним:
В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.
Экономическая правда
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