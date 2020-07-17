УЗ возобновляет железнодорожное сообщение с Черновцами

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на 3 поезда в Черновцы, билеты можно будет купить уже сейчас, а совершить путешествие - со следующей недели.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Со следующей недели будут курсировать такие поезда:

№136/135 Черновцы - Одесса ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля;

№702/701 Львов-Черновцы отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);

№7/8 Киев - Черновцы курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним:

В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.

Экономическая правда