Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

Смотрите все украинские ТВ каналы в превосходном качестве онлайн с передовым ТВ онлайн сервисом Ланет.TV

Лето — пора отпусков, зажигательных путешествий и незабываемых впечатлений на весь год вперед. К сожалению, в 2020 году все планы на прекрасный отпуск испортила глобальная эпидемия коронавируса.

Отныне, самое безопасное место – это ваш дом, и отдыхать без вреда для здоровья придется тоже дома. Не стоит отчаиваться, развлечения вам обеспечит интернет-телевидение!

ТВ онлайн давно обошло все прочие виды телевидения и уверенно набирает обороты — улучшается функционал и качество вещания.

Чего уж скрывать, во время карантина возможность смотреть каналы онлайн была весьма полезна: от просмотра уроков до коротания вечеров за любимым сериалом.

Важным плюсом онлайн ТВ является наличие электронной ТВ программы (больше не нужно покупать еженедельные программы ТВ в супермаркете).

Как смотреть ТВ через Интернет?

Начать смотреть телевизор онлайн можно прямо сейчас — на настройку у вас уйдет не более 5 минут. Вам не нужно вызывать мастера и покупать дорогостоящее дополнительное оборудование.

Для начала, убедитесь, что у вас есть стабильный сигнал Интернет (со скоростью не меньше 1 Мбит/с). Подключите к Интернету смарт-устройство с большим экраном и скачайте сервис интернет ТВ.

Зарегистрируйтесь в сервисе и потом, просмотрев ТВ программу, вы сможете наслаждаться всеми преимуществами ТВ онлайн!

Попробуйте смотреть каналы онлайн уже сегодня — онлайн ТВ сервис Ланет.TV раздает промокод для новых пользователей: tv_lito!

Активировав его, вы получите 75 грн на основной, 75 грн на бонусный счет в сервисе.

Суммы этих средств достаточно для заказа пакета /BAZA на 15 недель. Поспешите, ведь промокод предоставляется до 01.09.2020.

Какие главные преимущества Ланет.TV?

Вы можете смотреть каналы онлайн сразу на нескольких экранах одновременно (предварительно заказав дополнительные экраны в ваш пакет); Кроссплатформенность — смотрите Ланет.TV на разных устройствах как через браузер, так и через Android-приложение; Только четкое изображение и качественный звук — почти все каналы в платных пакетах транслируются в качестве HD или Full HD; Вы можете смотреть онлайн передачи в прямом эфире, перематывать трансляцию и ставить на паузу до 120 минут; Всем абонентам доступна электронная телепрограмма на 2 недели вперед; Обширная бонусная программа, клиентский сервис 24/7; Доступная функция родительского контроля — настройте блокировку на устройстве ребенка или оставьте доступными только приемлемые телеканалы (изучите ТВ программу наперед и убедитесь, что контент подходит для ваших детей).