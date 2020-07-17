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Оператор показал, в каких областях Украины чаще всего используют Telegram, Viber и Facebook

Пятница, 17 июля 2020, 13:20

Пользователи смартфонов чаще всего используют мессенджер Telegram в Киевской области, Viber - в Одесской, а социальную сеть Facebook - в Винницкой

Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора "Vodafone Украина". 

По данным "Vodafone Украина", в Одесской области пользователи предпочитают Viber - удельный трафик (на каждого пользователя) составил 417 МБ/чел в месяц. 

В Херсонской области наибольшее количество активных пользователей WhatsApp (978 МБ/чел в месяц). 

Наибольший трафик мессенджера Telegram – 2036 МБ/чел в месяц – создают пользователи Киевской области.

Областью с наибольшим количеством самых активных пользователей Instagram (6408 МБ/чел в месяц) оказалась Ривненская, тогда как больше всего активных пользователей Facebook зафиксировали в Винницкой области (2481 МБ/чел в месяц).

Наиболее активные пользователи сети YouTube проживают в Житомирской области (8778 МБ/чел), здесь же находятся и самые ярые любители сети TikTok (2390 МБ/чел). 

 

Поклонники другой молодежной соцсети – Likee – преимущественно живут в Днепропетровской области (957 МБ/чел). А наибольшей трафик приложения Snapchat показала Волынская область (195 МБ/чел).

"Год назад этот рейтинг не был бы таким разнообразным, и первые места в нем достались бы только областям с городами-миллионниками. Появление в нем других областных центров, а также небольших городов и сел свидетельствует о росте объемов пользования мобильным интернетом по всей Украине", - говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, проживающего в данном регионе. 

Экономическая правда

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Vodafone соцсети Facebook

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