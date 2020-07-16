Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска Обамы и Гейтса и предлагали перечислять им биткоины

Хакеры взломали аккаунты в Twitter таких известных людей, как Илон Маск, Билл Гейтс, Барак Обама, Джо Байден и еще более 50 известных верифицированных пользователей и представителей криптообщества - на аккаунтах появлялись твиты с призывом перечислить биткоины на определенные кошельки и с обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере.

Об этом пишет Axios.

Отмечается, что на этих аккаунтах появлялись твиты с призывом перечислить биткоины, твиты удалялись через некоторое время после публикации, но на их месте появлялись новые.

Сообщается, что как минимум один из кошельков до 01:00 16 июля (по Киеву) содержал 12 биткоинив (более 100 тысяч долларов), однако неизвестно, были ли транзакции в нем реальными.

Как подчеркнул редактор The Verge Том Уоррен пользователи успели перевести на указанные в твитах Маска и Гейтса биткоин-кошельки криптовалюта на 50000 долларов.

Кроме этого, были сломаны аккаунты издания о криптовалюте CoinDesk, криптовалютной биржи Binance и других компаний криптовалютного рынка.

Пока неизвестно, как хакеры получили получили доступ к ним.

Как пишет The Verge, позже жертвой атаки стали аккаунты основателя Amazon Джефф Безос, Apple и Uber.

К 01:21 по Киеву владельцы верифицированных аккаунтов в Twitter заметили, что для них отключили возможность публиковать новые сообщения. Спустя около 15 минут эту возможность вернули.

В соцсети заявили, что указанная кибератака является одной из крупнейших в истории Twitter.

Сейчас социльно сеть работает с ограничениями. "Мы продолжаем ограничивать возможность писать сообщения, менять пароль и некоторые другие функции учетной записи, пока мы изучаем ситуацию. Спасибо за ваше терпение", - заявили в компании.

Мошенничеством уже занялось ФБР.

"Большинство учетных записей уже могут писать твиты. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к норме", - позже заявили в Twitter.

"Эта атака имеет огромные масштабы и долгие годы будет влиять на Twitter. Следует немедленно что-то сделать, пока главы государств не стали размещать что попало. Это очень опасно", - написал аналитик The Block Ларри Чермак.

На фоне этих проблем акции Twitter на бирже просели более чем на 3%.

Экономическая правда